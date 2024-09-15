Рostoj: Словакии нечем заменить российский газ

© РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Прекращение поставок газа из России чревато серьезными проблемами для Словакии, пишет Рostoj.
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