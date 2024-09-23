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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Цыганские бароны решили, что им всё можно?

Цыганские бароны решили, что им всё можно?

Новый вызов русским - цыгане распоясались и, по всей видимости, решили, что им всё можно. По крайней мере, происходящие конфликты демонстрируют именно это.

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Комментарии
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Алекс Архипов
На нары лет на ...адцать.
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3 час.
Игорь Васиков
В самый тяжелый момент цыгане показывают своё нутро...
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3 час.
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Анатолий Александрович Фаткуллин
Гнать, а тех, кто сопротивляется ... кнутами
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1 час.

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