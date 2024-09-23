Новый вызов русским - цыгане распоясались и, по всей видимости, решили, что им всё можно. По крайней мере, происходящие конфликты демонстрируют именно это.
Цыганские бароны решили, что им всё можно?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
На нары лет на ...адцать.
Ответить
3 час.
Игорь Васиков
В самый тяжелый момент цыгане показывают своё нутро...
Ответить
3 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Гнать, а тех, кто сопротивляется ... кнутами
Ответить
1 час.
Свежие комментарии