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Соболев о хейтерах: «Вообще плевать. Называйте хоть косаткой, хоть дельфином, хоть динозавром»

Александр Соболев рассказал, как относится к тому, что его называют дельфином. – Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий? – Да нет, конечно, ха-ха.

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