Си Цзиньпин призвал к укреплению солидарности армии с органами власти и народом

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять и развивать солидарность армии с органами власти и народом, подчеркнув необходимость отстаивания всестороннего руководства со стороны КПК, углубления реформ и инноваций, а также совершенствования соответствующих политических установок и механизмов.
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