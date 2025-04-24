Си Цзиньпин призвал к укреплению солидарности армии с органами власти и народом

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять и развивать солидарность армии с органами власти и народом, подчеркнув необходимость отстаивания всестороннего руководства со стороны КПК, углубления реформ и инноваций, а также совершенствования соответствующих политических установок и механизмов.