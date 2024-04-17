Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки и помог «Вашингтону» выйти в плей-офф

Столичный клуб в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Рейнджерс» «Вашингтон» в гостях одолел «Филадельфию» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче «регулярки» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в плей-офф турнира.
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