«Всё «дружбой народов» страдаем»: россияне требуют учиться у шейхов из-за новостей о запрете на въезд в ОАЭ гражданам Узбекистана

Юрий Горемыкин

Мигрантов правдами и неправдами урвавших российское гражданство и их детей запредельно много, опасно много в России......Явно допущены существенные ошибки в миграционной политике которые необходимо исправлять...Нужно всеми способами ВЫТЕСНЯТЬ мигрантов с их семьями , в том числе с российским гражданством из России обратно к себе на родину..Мигранты, в том числе с российским паспортом, не могут быть приняты на работу в органы Управления, в подразделения МВД, прокуратуры, судов, в учреждения здравоохранения, образования, в предприятия торговли, изготовления продуктов питания, медикаментов, транспортного обслуживания населения!.Все госуслуги мигрантам и членам их семей должны предоставляться только за полную плату...Ни каких госвыплат : маткапитал, пенсии,различные скидки не должны предоставляться мигрантам и членам их семей. ..Как бы то не было затратно и трудоёмко, но может быть нужно обменять всем россиянам российские паспорта на новые с указанием национальности, в ходе обмена тщательно, с пристрастием проверить законность российского гражданства каждого...при выявлении каких либо ошибок или неточностей лишать мигрантов нашего гражданства и быстренько депортировать их на родину.. К сожалению стало известно что даже нелегально находящимся в РФ мигрантам продлен срок свободного разрешенного проживания в России до 10 сентября..........