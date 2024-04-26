В большой семье. Ногайский нож возвращается

В России энтузиасты хотят возродить традицию изготовления «ногай пышак» - ногайского ножа. Ногайский нож был когда-то знаменит, считается, что именно с его помощью был убит царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного.
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