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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» отдал Риччи в аренду «Комо» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 22 млн

Полузащитник « Милана »  Самуэле Риччи перешел в «Комо». Клуб, который впервые выступит в Лиге чемпионов, арендовал 25-летнего хавбека с правом выкупа.

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