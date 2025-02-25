Военблогер рассказал о ходе новой операции в Курской области

Военблогер Подоляка: ВС РФ продолжают попытки отрезать ВСУ в Судже от снабжения Вооруженные силы России продолжают новую операцию в Курской области, в ходе которой пытаются отрезать украинскую группировку в Судже от снабжения с территории Сумской области.