Военблогер рассказал о ходе новой операции в Курской области

Военблогер Подоляка: ВС РФ продолжают попытки отрезать ВСУ в Судже от снабжения Вооруженные силы России продолжают новую операцию в Курской области, в ходе которой пытаются отрезать украинскую группировку в Судже от снабжения с территории Сумской области.
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