Dell представила 27-дюймые мониторы UltraSharp на матрицах IPS Black с частотой обновления 120 Гц

Компания Dell анонсировала пару 27-дюймовых офисных мониторов из серии UltraSharp. Примечательной особенностью новинок UltraSharp U2724D и UltraSharp U2724DE является то, что это первые дисплеи на матрице IPS Black, обладающие частотой обновления 120 Гц.