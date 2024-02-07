Посол РФ в Канаде Степанов: Местные СМИ тиражируют фейки о СВО

Руководитель дипмиссии Российской Федерации на канадской территории Олег Степанов поделился сведениями о том, что положение дел на территории державы оказалось непростым, а государственные средства массовой информации распространяют лживые публикации по поводу СВО.
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