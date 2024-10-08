«Переходят все границы»: в посольстве РФ отреагировали на призывы повреждать автомобили российских дипломатов

Посольство: в Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из РФ Роман Шимаев Сотрудник ведущего исследовательского центра Финляндии в сфере международных отношений, работающего под патронажем парламента и МИД республики, призвал к повреждению служебных автомобилей российских дипломатов.
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