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После презентации инновационного двигателя Ram-Rotor Detonation Engine (RRDE) Китай представляет новое технологическое достижение: футуристического робота, предназначенного для усиления охраны правопорядка

После презентации инновационного двигателя Ram-Rotor Detonation Engine (RRDE) Китай представляет новое технологическое достижение: футуристического робота, предназначенного для усиления охраны правопорядка

﻿﻿После запуска своего инновационного прямоточного детонационного двигателя (RRDE) Китай представил еще одно технологическое достижение: футуристических роботов, предназначенных для усиления правоохранительных органов.

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