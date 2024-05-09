В Ивановской области начальник УМВД региона, представители аппарата полицейского Управления и члены Общественного совета ведомства почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня утром начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло, представители аппарата полицейского Управления и ветеранской организации, вместе с другими руководителями области, силовых и правоохранительных структур, почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и погибших в ходе специальной военной операции.