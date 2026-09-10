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Нижегородская правда

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Эксперт Сокольцов рассказал, что будет с ценами на жильё до конца 2026 года

Эксперт Сокольцов рассказал, что будет с ценами на жильё до конца 2026 года

Бизнес-директор классифайда Move.ru Анатолий Сокольцов заявил в интервью NEWS.ru, что стоимость жилья будет увеличиваться, но без резких колебаний.

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