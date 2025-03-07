НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 748 подписчиков

«Лучшая гарантия безопасности»: Мелони предложила распространить на Украину статью 5 устава НАТО «о коллективной обороне»

«Лучшая гарантия безопасности»: Мелони предложила распространить на Украину статью 5 устава НАТО «о коллективной обороне»

Принимать Украину в альянс никто не собирается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Андросов
А говна на лопате не надо?
Ответить
1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ШНОБЕЛЯ ЗА &quot;МИР&quot; БЕЛОКУРОЙ БЕСТИИ. ОРЕШНИКОМ ПО БАШКЕ !!!!
Ответить
1 д.
наверх