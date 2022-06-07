Новое обрушение Bitcoin. Курс обвалился ниже 30 000 долларов

Сегодня утром, 7 июня 2022 года, курс главной мировой криптовалюты преодолел очередной психологический рубеж — он опустился ниже 30 тысяч долларов.
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