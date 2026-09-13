Елена Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей Australian Open и US Open в одном сезоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата США, сыграв с результатом 6:4, 5:7, 6:2.
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