Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Давно пора прикрыть все гнилушники - азер. диаспоры, прикрыть рынки, органичить переводы средств от олигархов в Азерб...Пошёл против Крем...
  • Игорь
    Я так думаю, что в Африке они, с Суровихиным. Чтобы папуасы не расслаблялись. Скоро мы услышим о них"Шойгу и Герасимо...
  • Юрий Зубрин
    А вы ,значит ,владеете информацией из "первых уст"?Погоны летят на с...

Литва подала на Белоруссию в суд ООН из-за "масштабного ввоза мигрантов"

Литва подала на Белоруссию в суд ООН из-за "масштабного ввоза мигрантов"

Власти Литвы заявляют о "масштабном ввозе мигрантов". Теперь Литва добивается от Беларуси возмещения нанесённого ущерба, включающего расходы на укрепление пограничной инфраструктуры, а также предоставления гарантий предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх