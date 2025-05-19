Литва подала на Белоруссию в суд ООН из-за "масштабного ввоза мигрантов"

Власти Литвы заявляют о "масштабном ввозе мигрантов". Теперь Литва добивается от Беларуси возмещения нанесённого ущерба, включающего расходы на укрепление пограничной инфраструктуры, а также предоставления гарантий предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.