В Смоленске прошел вебинар для администраторов госпабликов

В Смоленске устроили вебинар для администраторов госпабликов В первый день участники узнали о тонкостях онлайн-коммуникации и создании качественного контента, спикеры разобрали, как делать посты интереснее и доступнее для аудитории.
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