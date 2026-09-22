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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Есть Дзюба или нет – наплевать. Это не спортсмен уровня Овечкина, чтобы говорить о нем. Ничего дельного от него сейчас не исходит. В этом весь наш футбол»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы .

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