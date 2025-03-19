В Омской области на продажу выставили части Красногорского гидроузла. С торгов продают металлоконструкции, которые изготовили для объекта больше 10 лет назад.
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В Омской области на продажу выставили части Красногорского гидроузла. С торгов продают металлоконструкции, которые изготовили для объекта больше 10 лет назад.