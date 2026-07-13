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Россиянам предложили работать после 65 лет и считаться молодежью до 40

Россиянам предложили работать после 65 лет и считаться молодежью до 40

Подобная идея ранее была высказана и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По мнению Онищенко, современное общество характеризуется тем, что люди дольше сохраняют здоровье и работоспособность, а также умственные и физические возможности.

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