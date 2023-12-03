Депутат Чаплин назвал правила, которые не должны нарушаться работодателями

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что выплата зарплаты работодателем должна производиться строго в соответствии с ТК РФ, и назвал основные правила, которые нельзя нарушать.