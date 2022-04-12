Нефть упала на 4%

Цены на нефть упали почти на 4% в понедельник, при этом нефть марки Brent упала ниже 100 долларов за баррель из-за опасений, что пандемия COVID-19 сократит спрос в Китае, поскольку Международное энергетическое агентство планирует это сделать.
Цены на нефть упали почти на 4% в понедельник, при этом нефть марки Brent упала ниже 100 долларов за баррель из-за опасений, что пандемия COVID-19 сократит спрос в Китае, поскольку Международное энергетическое агентство планирует это сделать.
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