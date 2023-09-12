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Никто не докладывает, что вместо ста уехавших приезжает тысяча новых

Никто не докладывает, что вместо ста уехавших приезжает тысяча новых

РУССКИЕ КАЮТСЯ И ПРОСЯТ ПОБОЛЬШЕ МИГРАНТОВ: ОТКРОВЕНИЯ МИНИСТРА ВЗОРВАЛИ СОЦСЕТИ АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Существование параллельной реальности доказал словом и делом глава Минэкономразвития.

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Комментарии
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Владимир Прокопчик
На Лубянку его нужно пригласить и задать вопрос &quot;На кого работает&quot;??? Уши ЦРУ здесь конкретно торчат.
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1 час.
Аудрюс
Я не знаю нужны в России мигранты, но если действительно не хватает рабочих рук, то может стоит последовать опыту Японии? У них на законодательном уровне установлено,  что работники-мигранты должны получать на 25-30% больше, чем свои рабочие.... При таких условиях, думаю, что работодатель сто раз подумает стоит ли принимать на работу дорогих работников!
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1 час.
Наталья Соколова
И никабы с хиджабами на улицах русских городов, в то время как в самих республиках, откуда приезжают мигранты, они запрещены, будут и дальше провоцировать социальное напряжение......реально жутко!!!!
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1 час.

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