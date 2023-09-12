Никто не докладывает, что вместо ста уехавших приезжает тысяча новых

Аудрюс

Я не знаю нужны в России мигранты, но если действительно не хватает рабочих рук, то может стоит последовать опыту Японии? У них на законодательном уровне установлено, что работники-мигранты должны получать на 25-30% больше, чем свои рабочие.... При таких условиях, думаю, что работодатель сто раз подумает стоит ли принимать на работу дорогих работников!