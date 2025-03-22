Мне кажется все понимают, что Гоголь писал вовсе не про нос. а про то, что имел в виду А.Моравиа

Однажды во время съемок "Леса" Люся Целиковская рассказала мне смешную историю.Как-то в середине 50-х она приехала в Италию на кинофестиваль с советской делегацией, в составе которой, кроме творческих работников – актеров, писателей, музыкантов, были, безусловно, и "товарищи в погонах", призванные блюсти порядок и контролировать безупречное поведение представителей великой державы.