В Пуровском районе осудили мужчину за смерть рабочего из-за неисправного грейдера

В Пуровском районе осудили водителя, который случайно зажал рабочего автогрейдером. Обвиняемый сел за руль неисправного автомобиля спецтехники, при этом даже не имея прав на управление такими видами машин.
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