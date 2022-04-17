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Майк Смит из «Эдмонтона» – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет

Майк Смит – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет. Канадец (40 лет 25 дней) отразил все 39 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0).

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