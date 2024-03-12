В Липецкой области состоялось открытие Всероссийских соревнований МВД России по служебно-прикладному спорту в спортивной дисциплине «троеборье»

Сегодня в областном центре дан старт Всероссийским соревнованиям МВД России по служебно-прикладному спорту в спортивной дисциплине «троеборье», приуроченным к 70-летию со Дня образования Управления внутренних дел Липецкой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии