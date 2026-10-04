Оценка за поведение вернулась в школы. В СССР «неуд» мог оставить без аттестата.

Знать все предметы и остаться без аттестата — советские школьные правила допускали и такое. Хватало годового «неуда» за поведение в выпускном классе.
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В советское время, если ребёнок систематически хулиганил, прогуливал уроки или плохо учился, школа могла направить официальное письмо — письмо-сигнал — в профессиональный союз (профком) или партийную организацию по месту работы его родителей. Это было эффективной воспитательной мерой воздействия как на ребенка, так и на родителей. За "ненадлежащее выполнение родительского долга" могли объявить выговор, лишить квартальной премии, передвинуть назад в очереди на получение дефицитного жилья или отказать в путевке в санаторий. Беда нынешних учителей и преподавателей ещё и в том, что некоторые родители не только не воспитывают своих детей надлежащим образом, но и объединяются "против" школы, а не сотрудничают с ней. Без эффективных воспитательных мер для самих родителей, оценки поведения в школе ничего не решат, если дома ребёнок видит полное равнодушие или, хуже того, одобрение своих действий и агрессию в адрес школы