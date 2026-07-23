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Царьград

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Гексакоптер «Кощей» модернизировали для снабжения в зоне СВО

Гексакоптер «Кощей» модернизировали для снабжения в зоне СВО

Модернизированный гексакоптер «Кощей» используется для доставки грузов в зоне СВО. Аппарат обеспечивает снабжение подразделений водой, продовольствием и медикаментами в труднодоступных районах благодаря своей тихой работе и мощным возможностям.

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