Гексакоптер «Кощей» модернизировали для снабжения в зоне СВО

Модернизированный гексакоптер «Кощей» используется для доставки грузов в зоне СВО. Аппарат обеспечивает снабжение подразделений водой, продовольствием и медикаментами в труднодоступных районах благодаря своей тихой работе и мощным возможностям.
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