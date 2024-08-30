Почему в Индии даже нищие ходят в золотых украшениях

Любого иностранца, впервые приехавшего в Индию, буквально ослепляет блеск золота. Ювелирные магазины если и не на каждом шагу, то в каждом квартале; золотые украшения в ушах, на запястьях и шеях женщин, золотые перстни на пальцах мужчин – еще и с драгоценными камнями.
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