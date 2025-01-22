Антисанитария, просрочка и нелегалы: серьезные нарушения выявлены в кафе Владивостока

Во Владивостоке сотрудники прокуратуры Ленинского района выявили серьезные нарушения в заведениях общественного питания: в кафе работали нелегальные мигранты, а на кухне царила антисанитария и обнаружились просроченные продукты.
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