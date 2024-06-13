Документы рассказали об устройстве новой версии Starship

Все полеты Starship сейчас проводят с космодрома Starbase в Бока-Чика. Однако для успешной миссии корабля SpaceX на Луну, которая в автоматическом режиме должна состояться уже в 2025 году, необходимо сразу много запусков этого носителя.
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