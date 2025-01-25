PCIe 4.0 никак не ограничивает RTX 5090 — потеря производительности на уровне погре...

PCIe 4.0 никак не ограничивает RTX 5090 — потеря производительности на уровне погрешностиТоварищи из TechPowerUp провели тестирование RTX 5090 в слотах PCIe x16 разных версий для проверки того, влияют ли таковые на итоговую производительность самой мощной видеокарты на данный момент.