PCIe 4.0 никак не ограничивает RTX 5090 — потеря производительности на уровне погре...

PCIe 4.0 никак не ограничивает RTX 5090 — потеря производительности на уровне погрешностиТоварищи из TechPowerUp провели тестирование RTX 5090 в слотах PCIe x16 разных версий для проверки того, влияют ли таковые на итоговую производительность самой мощной видеокарты на данный момент.
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