Священнослужитель призвал принимать утраты со смирением, отметив, что замысел Божий не всегда доступен человеческому пониманию.
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