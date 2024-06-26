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Фелпс требует реформы WADA после скандала с китайскими пловцами

Фелпс требует реформы WADA после скандала с китайскими пловцами

Известный американский пловец Майкл Фелпс призвал Конгресс США повлиять на политику Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое, по его мнению, не может или не желает следовать собственным правилам при расследовании случаев употребления допинга среди спортсменов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
ВАДА это помойка ,цель которой Россия!
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