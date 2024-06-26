Фелпс требует реформы WADA после скандала с китайскими пловцами

Известный американский пловец Майкл Фелпс призвал Конгресс США повлиять на политику Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое, по его мнению, не может или не желает следовать собственным правилам при расследовании случаев употребления допинга среди спортсменов.
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