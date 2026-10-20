Предпринимательницу из Тейкова обвиняют в 18 эпизодах мошенничества на сумму более 1,2 млн рублей. Она брала деньги за мебель, но заказы не выполняла, а также обманом получила заемные средства.
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