«Глиноликий» стартует 23 октября 2026 года. Для DCU Джеймса Ганна и Питера Сафрана это лишь третий полнометражный фильм — и, судя по вводным, полная противоположность большому блокбастеру: боди-хоррор примерно за $30 млн, с высоким возрастным рейтингом и очень приземлённой интонацией.
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