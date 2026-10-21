«Глиноликий» стартует 23 октября 2026 года. Для DCU Джеймса Ганна и Питера Сафрана это лишь третий полнометражный фильм — и, судя по вводным, полная противоположность большому блокбастеру: боди-хоррор примерно за $30 млн, с высоким возрастным рейтингом и очень приземлённой интонацией.