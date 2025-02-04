В России в январе снижение цен на жилье резко замедлилось

После декабрьских продаж и скидок на рынке остались более дорогие объекты, что приводит к формальному повышению средних цен, пояснили эксперты В январе 2025 года цены на вторичное жилье снизились в восьми городах из 50 исследуемых против 14 в декабре.
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