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В России в январе снижение цен на жилье резко замедлилось

В России в январе снижение цен на жилье резко замедлилось

После декабрьских продаж и скидок на рынке остались более дорогие объекты, что приводит к формальному повышению средних цен, пояснили эксперты В январе 2025 года цены на вторичное жилье снизились в восьми городах из 50 исследуемых против 14 в декабре.

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