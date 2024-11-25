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Аршавин рассказал, чего не хватает "Зениту" для уверенной игры в РПЛ

Аршавин рассказал, чего не хватает "Зениту" для уверенной игры в РПЛ

Бывший футболист ответил на вопрос, какого аспекта игры не хватает нынешнему "Зениту".Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин уточнил, какого параметра в игре команды 1984 года можно было бы перенять нынешнему составу "сине-бело-голубых".

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