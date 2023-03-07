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Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – МБА, УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи

Во вторник, 7 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА, екатеринбургский УГМК дома сыграет с «Самарой».

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