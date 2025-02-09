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Аэропорт Волгограда снял ограничения на полеты: безопасность обеспечена

Аэропорт Волгограда снял ограничения на полеты: безопасность обеспечена

В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полеты, сообщило агентство Росавиация. Представитель Артем Кореняко уточнил, что меры безопасности ранее ограничили прием и отправку самолетов.

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