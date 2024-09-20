11 видов маникюра, на которые мы уже махнули рукой, а они снова вернулись в тренды

Чтобы создать стильный маникюр, вовсе не нужно экспериментировать с новыми и неизвестными дизайнами. В этом году в моду вернулись уже знакомые многим варианты, которые были популярны в конце прошлого столетия.
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