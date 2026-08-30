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Мировое обозрение

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Переговоры или обострение: как будет развиваться украинский конфликт?

Переговоры или обострение: как будет развиваться украинский конфликт?

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву обрастает деталями, и главная из них — официальное подтверждение Киева о том, что Зеленский знает о целях этой поездки.

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