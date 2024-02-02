ИИ показал, как бы выглядели герои аниме «Клинок, рассекающий демонов» в сер...

ИИ показал, как бы выглядели герои аниме «Клинок, рассекающий демонов» в сериале с живыми актёрамиРеддитор с ником DO0M88 решил при помощи нейросети Midjourney продемонстрировать, как могли бы выглядеть основные персонажи популярного аниме «Клинок, рассекающий демонов» в сериале с живыми актёрами.