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Царьград

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«Выплеснули старое»: Яна Поплавская пришла в ужас от «Новой волны — 2026»

«Выплеснули старое»: Яна Поплавская пришла в ужас от «Новой волны — 2026»

Пенсионеры на выезде: Яна Поплавская раскритиковала «Новую волну» в Казани.Актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки, обрушилась с критикой на международный музыкальный фестиваль «Новая волна — 2026».

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