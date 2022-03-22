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Софья Самоделкина: «Пять элементов ультра-си даже не пробовала, для меня это пока что нереально. Если накатаю, будет возможно»

Российская фигуристка Софья Самоделкина оценила выступление в произвольной программе на мемориале Сергея Гринькова.

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