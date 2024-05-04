Полевая база «Русской Арктики» на острове Земля Александры перешла на солнечные панели

Используя их, в летние месяцы нацпарк экономит до четырёх тонн топлива — это помогает значительно сократить выбросы в атмосферуКаждый год, весной, с наступлением полярного дня на архипелаге Земля Франца-Иосифа полевая база Омега на острове Земля Александры переходит на зеленую энергетику.