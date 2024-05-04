Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Счастье-то какое. Газифицируем страну уже более 50 лет. Но в промышленно развитых районах, к примеру на Урале, вновь ...В Вельском районе...
  • Татьяна Коньшина
    Надо во всех городах ставить видеокамеры на дома рядом с остановками и тем самым наказывать родителей.Дети всю ночь б...В Архангельске по...
  • Александр Макеев
    Надо штрафы устанавливать солидные. От 1,5 миллиона рублей до 50 миллионов, соразмерно благосостоянию родителей. Чтоб...В Архангельске по...

Полевая база «Русской Арктики» на острове Земля Александры перешла на солнечные панели

Полевая база «Русской Арктики» на острове Земля Александры перешла на солнечные панели

Используя их, в летние месяцы нацпарк экономит до четырёх тонн топлива — это помогает значительно сократить выбросы в атмосферуКаждый год, весной, с наступлением полярного дня на архипелаге Земля Франца-Иосифа полевая база Омега на острове Земля Александры переходит на зеленую энергетику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх